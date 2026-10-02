Na 30 jaar stoppen met roken: ‘Al na 3 maanden 50 procent minder kans op hart-vaatziekten’

Ook al heb je je hele leven gerookt als een ketter, je lichaam begint al binnen een dag aan de grote schoonmaak als je stopt.

Roken is hardnekkig, maar stoppen heeft altijd zin. Judith Noijen van Jellinek legt in het AD uit wat je lichaam terugkrijgt, van de eerste dag tot de eerste jaren.

Na één dag

Het maakt niet uit hoe lang je hebt gerookt. Als je stopt, heeft dat direct invloed op je lichaam, zegt Noijen, senior preventiedeskundige bij Jellinek. “Al na een dag zijn er veranderingen merkbaar. Je bloeddruk en hartslag dalen”, zegt Noijen. Ook je ademhaling verbetert: “Wie stopt, merkt na een dag al dat hij makkelijker kan ademen.”

Het kan zijn dat je eerst gaat hoesten. Dat is geen reden tot zorg, legt Noijen uit: “Niet omdat je ziek bent, maar omdat je lichaam een grote schoonmaak opstart. Door te hoesten, worden teer, slijm en stof uit je longen verwijderd. Het zelfreinigende vermogen van je lichaam is fantastisch.”

Na twee dagen

“Al na twee dagen is de verslavende stof uit je bloed”, aldus Noijen. Ook je zintuigen worden scherper: „Je ruikt en proeft direct meer.”

Na een paar weken

Je voelt je fitter. “Sporten lukt makkelijker”, zegt Noijen. Ook je uiterlijk verbetert: “De doorbloeding van je lichaam en dus ook van je gezichtshuid wordt beter. De bloedvaten in je gezicht worden gevuld met gezond bloed. De grauwe kleur neemt af en de uitgeblazen rook komt niet langer in je gezicht.”

Ik voel me bevrijd. Nooit hoef ik me meer zorgen te maken of ik wel genoeg sigaretten heb. Wat een opluchting

Je tanden en tandvlees verslechteren niet verder. Rimpels die er al zijn, verdwijnen niet vanzelf. “Maar je kunt het verouderingsproces wel een halt toeroepen door te stoppen”, zegt Noijen.

Na drie maanden tot een jaar

Hier zit volgens Noijen de grootste winst: “Al na drie maanden tot een jaar heb je 50 procent minder kans op hart- en vaatziekten.” Heb je al een hartinfarct gehad? Dan daalt de kans op een tweede hartaanval met 50 procent als je stopt met roken.

Na tien jaar

“Ook als je veertig jaar hebt gerookt. Na tien jaar is de kans op longkanker bijna gehalveerd ten opzichte van iemand die is blijven roken.”

Hoeveel langer leef je?

Op elke leeftijd gaat de levensverwachting omhoog als je stopt. “Rokers die voor hun 35ste levensjaar stoppen, hebben bijna een net zo hoge levensverwachting als mensen die nooit hebben gerookt.”

Gemiddeld levert stoppen tien jaar op, zegt Noijen: “Roken verkort je leven met gemiddeld tien jaar. Dus wie stopt, wordt gemiddeld tien jaar ouder. Behalve als je heel lang hebt gerookt, dan schommelt die verlenging rond de vijf jaar.” Het verschilt per persoon: “Want mensen doen meer dan alleen roken, ze drinken wel of geen alcohol, eten wel of niet gezond, bewegen weinig of juist meer. Die combinatie bepaalt hoeveel reservetijd je krijgt als je stopt.”

Wat komt niet terug?

Beschadigde longblaasjes herstellen niet. “Als er longblaasjes beschadigd zijn, zoals bij mensen met de chronische ziekte COPD, dan is die schade onherstelbaar”, zegt Noijen. “Maar op alle andere vlakken is er voor je lichaam uitsluitend voordeel te behalen.”

De minder leuke kant

Stoppen is niet altijd makkelijk. “Wie stopt, kan last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Je kunt er chagrijnig van worden, prikkelbaar zijn, last krijgen van somberheid, angsten en depressieve gevoelens”, zegt Noijen. “Daar moet je even doorheen, meestal duurt deze periode niet langer dan twee weken.” Uit onderzoek blijkt volgens haar dat ex-rokers daarna juist een beter humeur hebben dan toen ze nog rookten.

Door te hoesten, worden teer, slijm en stof uit je longen verwijderd. Het zelfreinigende vermogen van je lichaam is fantastisch

Ook aankomen hoort bij de bekende kwalen: “Nicotine versnelt je stofwisseling. Als je stopt met roken, vertraagt dus de stofwisseling. Daardoor heb je sneller trek. Maar ook omdat je meer proeft en ruikt, krijg je meer zin in eten. De kans bestaat dat je daardoor sneller naar een snack of snoepje grijpt en dus ook aankomt.” Veel mensen missen bovendien het gevoel iets in hun hand te hebben. “Uit gewoonte pakken ze dan sneller iets lekkers, om maar iets te doen te hebben.”

“Wat een opluchting”

Peter Groenewoud (60) stopte vier jaar geleden. “Ik voel me bevrijd. Nooit hoef ik me meer zorgen te maken of ik wel genoeg sigaretten heb. Wat een opluchting”, zegt hij.

Stoppen is bovendien goed voor je portemonnee: de accijns op sigaretten, shag en sigaren is op 1 april weer een klap omhooggegaan.