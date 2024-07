Gamingwebsite: staking stemacteurs brengt GTA VI niet in gevaar

NEW YORK (ANP) - De staking onder stemacteurs van videogames heeft geen gevolgen voor de nieuwe versie van Grand Theft Auto (GTA), die voor volgend jaar gepland staat. Volgens gamingwebsite Kotaku geldt de staking alleen voor games die sinds een jaar in ontwikkeling zijn.

Aan de nieuwste versie van Grand Theft Auto wordt al veel langer gewerkt. Gamebedrijf Take-Two Interactive Software maakte onlangs bekend dat GTA VI in de herfst van 2025 zal worden uitgebracht. Gamers hebben lang moeten wachten op het spel, waarvan de laatste versie in 2013 verscheen. Daarvan werden in totaal ruim 200 miljoen exemplaren verkocht. Daarmee is GTA V een van de bestverkochte games ooit.

Amerikaanse stemacteurs legden vrijdag het werk neer. Ze zijn boos omdat het niet is gelukt overeenstemming te bereiken over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in hun sector.

Eerder werd bekendgemaakt dat Take-Two wel getroffen werd door de staking. Maar volgens gamewebsite Kotaku schrijven de stakingsregels voor dat acteurs nog wel werk mogen leveren voor games waarvan de ontwikkeling voor 25 augustus 2023 is begonnen.