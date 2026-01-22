ECONOMIE
Franse staatsonderscheiding voor drie leden Het Nationale Ballet

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 13:52
anp220126121 1
AMSTERDAM (ANP) - Drie leden van Het Nationale Ballet hebben een Franse staatsonderscheiding gekregen. Ted Brandsen, Olga Smirnova en Alexei Ratmansky zijn benoemd tot Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres (Ridder in de Orde van Kunst en Letteren), meldt Het Nationale Ballet.
Ted Brandsen (1959) is choreograaf en sinds 2003 directeur; Olga Smirnova (1991) is prima ballerina en eerste solist; choreograaf Alexei Ratmansky (1968) is associate artist van het dansgezelschap.
De Franse onderscheiding is voor mensen die zich hebben onderscheiden op artistiek of literair gebied, en voor mensen die bijgedragen hebben aan de invloed van kunsten en letteren in Frankrijk en wereldwijd.
