Presidenten Trump en Zelensky in gesprek in Davos

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 13:53
anp220126122 1
DAVOS (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky zijn in Davos in gesprek gegaan over het einde van de oorlog in Oekraïne. Dat meldt het Oekraïense presidentiële kantoor.
Trump zei voorafgaand dat hij meent dat de strijdende partijen, Oekraïne en Rusland, elkaar naderen en zijn vredesinspanningen vooruitgang boeken.
Hij verweet Zelensky pas nog dat hij met voorwaarden en eisen en met steun van Europese bondgenoten een vredesakkoord tegenwerkt. Speciale gezanten van Trump bereiden zich voor op een ontmoeting met Vladimir Poetin in Moskou, mogelijk donderdag nog of vrijdag.
