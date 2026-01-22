ECONOMIE
Markuszower: de deur staat open voor meer ontevreden PVV'ers

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 13:50
anp220126120 1
DEN HAAG (ANP) - De deur van Gidi Markuszower staat open voor meer ontevreden PVV'ers. Dat zei Markuszower, voorzitter van de nieuwe fractie met zeven oud-PVV-Kamerleden die dinsdag opstapten. Of hij verwacht dat er meer volgen, zei hij niet, wel dat hij "met heel veel mensen in contact" staat.
Markuszower stond de pers te woord voordat hij in gesprek ging met D66, VVD en CDA over het minderheidskabinet dat die drie partijen willen vormen. In tegenstelling tot PVV-leider Geert Wilders wil Markuszower wel met die partijen praten om compromissen te sluiten en op die manier invloed uit te oefenen.
"Iets is beter dan niets", zo verwoordde Markuszower het zelf. "Je kan voor 100 procent of 0 procent gaan, maar ik ga liever voor iets meer dan 0 procent." Op de vraag of hij dan "PVV-light" is, antwoordde hij: "Nee hoor, ik ben PVV-hard."
