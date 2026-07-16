Franse tiener die onderwijsassistent doodstak krijgt 18 jaar cel

CHAUMONT (ANP/BELGA) - Een 15-jarige Franse jongen heeft donderdag een celstraf van achttien jaar gekregen voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistent op zijn school. Hij zei eerder dat hij zich had voorgenomen om een willekeurige medewerker van zijn school neer te steken.

De verdachte vertoonde geen enkele "empathie, wroeging of spijt" volgens de rechtbank. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Het slachtoffer werd neergestoken tijdens een tassencontrole, die bedoeld was voor het opsporen van wapens. De steekpartij maakte veel los in het doorgaans rustige dorp Nogent en daarbuiten. Zo werd het verbod op het kopen van wapens door minderjarigen verder aangescherpt en riep president Emmanuel Macron op om sociale media te verbieden voor kinderen onder de 15 jaar. Die zouden kinderen ongevoelig maken voor geweld. De verdachte zou ook gewelddadige games hebben gespeeld.