Minnen op Wall Street door zorgen over hoge AI-investeringen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen de handel uitgegaan. Een uitverkoop onder chipfabrikanten drukte op de koersen.

Beleggers maakten zich zorgen of de enorme investeringen in AI de hoge waarderingen wel rechtvaardigen. Ze worstelen met de vraag of technologieaandelen nu te hoog gewaardeerd zijn, te midden van alle onzekerheid over wanneer de investeringen van biljoenen dollars lucratieve rendementen zullen opleveren.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager tot 52.552,97 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,5 procent naar 7533,77 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,5 procent op 25.881,95 punten. Woensdag waren op Wall Street nog plussen tot 0,6 procent te zien.

Midden-Oosten

Het sentiment werd donderdag ook gedrukt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het centrale commando van het Amerikaanse leger meldde dat de Verenigde Staten zijn begonnen met een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran om "de militaire capaciteiten van Iran verder te verzwakken". Iran viel eerder op de dag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Koeweit en Bahrein aan met drones.

Het Taiwanese TSMC, dat ook een notering heeft in New York, zakte 2,3 procent. De chipfabrikant kwam donderdag met sterke kwartaalresultaten. De verhoging van de verwachte uitgaven overschaduwde de beter dan verwachte resultaten. De Amerikaanse branchegenoten Intel, AMD en Broadcom verloren tot 5,8 procent.

Alphabet

Alphabet daalde 4,4 procent. Ingewijden zeiden tegen persbureau Bloomberg dat Google, onderdeel van Alphabet, maanden achter op schema loopt met de lancering van Gemini 3.5 Pro, zijn krachtigste AI-model. Het bedrijf zou extra tijd nemen om de mogelijkheden van het model te verbeteren, met name op het gebied van programmeren.

United Airlines verloor 1,8 procent. De luchtvaartmaatschappij presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De winstvooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen echter tegen.

Netflix

UnitedHealth Group steeg 1,2 procent. De grootste zorgverzekeraar van de Verenigde Staten boekte afgelopen kwartaal veel meer winst dan beleggers hadden verwacht.

Netflix steeg 0,9 procent. De streamingdienst maakt na de slotbel op Wall Street de resultaten bekend. In het eerste kwartaal boekte Netflix nog flink meer winst, mede dankzij prijsverhogingen en klantengroei.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen is uitgekomen op 208.000. Dat was minder dan verwacht.