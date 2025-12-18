Franse topdokter vergiftig 50 patienten en vermoordt er 12

De Franse anesthesist Frédéric Péchier is in Besançon tot levenslang veroordeeld ( à perpétuité in het Frans) voor het vergiftigen van tientallen patiënten, van wie er twaalf overleden. De 53-jarige arts, ooit geroemd als “topdokter”, werd schuldig bevonden aan het manipuleren van infuuszakken en medicatie om hartstilstanden en acute noodsituaties uit te lokken op de operatiekamer.

Volgens de rechtbank vergiftigde Péchier in totaal 30 patiënten tussen 2008 en 2017; 12 van hen overleefden de kunstmatig gecreëerde hartstilstand niet. De slachtoffers, kinderen en volwassenen, waren vaak laag-risicopatiënten die voor relatief eenvoudige ingrepen onder narcose gingen. In sommige gevallen werd achteraf een extreem hoge dosis van het verdovingsmiddel lidocaïne in het lichaam gevonden.

Aanklagers schetsten een arts met een “verdraaid” motief: Péchier zou zichzelf als onmisbare redder hebben willen profileren en tegelijk collega’s in een kwaad daglicht hebben willen stellen. Hij zou infuuszakken met pijnstillers of anesthesiemiddelen bewust hebben vervalst, om vervolgens als eerste ter plekke te zijn wanneer een patiënt plots in levensgevaar kwam. De zaak werd door de Franse justitie omschreven als “zonder precedent in de Franse juridische geschiedenis”.