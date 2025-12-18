ECONOMIE
Levenslange celstraf voor Franse anesthesist die patiënten doodde

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 10:56
PARIJS (ANP/AFP) - Een Franse anesthesist is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het vergiftigen van dertig patiënten tussen de 4 en 89 jaar. Twaalf van de slachtoffers overleden.
De 53-jarige Frédéric Péchier werkte als anesthesist in twee klinieken in de Oost-Franse stad Besançon. Het onderzoek naar hem begon in 2017 na twee routinematige operaties waarbij patiënten ernstige hartproblemen kregen en met grote moeite in leven konden worden gehouden.
Aanklagers beschuldigden Péchier ervan tussen 2008 en 2017 opzettelijk hoge doses gifstoffen te hebben toegediend aan patiënten, met een hartstilstand tot gevolg. Onderzoekers vermoeden dat hij dit deed om de reputatie van artsen met wie hij een persoonlijk conflict of rivaliteit had te schaden.
Péchier ontkende de beschuldigingen. "Ik zeg het en zal het altijd zeggen: ik heb niemand vergiftigd", aldus de arts eerder in zijn slotverklaring. De verdediging pleitte voor vrijspraak.
