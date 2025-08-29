ECONOMIE
Zeldzaam missertje Verstappen voor ogen van thuisfans

Sport
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 14:15
anp290825143 1
ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen heeft aan het einde van de eerste vrije training voor de Dutch Grand Prix een zeldzame fout gemaakt. De viervoudig wereldkampioen schoot na een proefstart van de baan af en kwam in zijn Red Bull vast te staan in de grindbak van de Tarzanbocht.
De publieksfavoriet kreeg de auto niet uit het grind gereden en moest uitstappen. Hij schoof met zijn hand nog wat steentjes weg onder zijn auto, maar wandelde vervolgens voor het oog van zijn fans terug naar de pitstraat.
De Nederlander zette in de eerste training de zesde tijd neer. Hij was beduidend langzamer dan Lando Norris en Oscar Piastri in hun McLarens.
