Franse vakbonden willen op 2 oktober opnieuw staken

PARIJS (ANP) - Franse vakbonden zijn het niet eens geworden met premier Sébastien Lecornu en kondigen daarom een nieuwe actiedag aan, schrijven Franse media. Vakbondskoepel CGT stelde de regering vorige week een ultimatum: als de premier niet uiterlijk 24 september tegemoetkwam aan hun eisen, zou een nieuwe stakingsdag worden georganiseerd.

Na afloop van de gesprekken kondigde de secretaris-generaal van de CGT woensdag aan dat de staking op 2 oktober moet plaatsvinden, meldt Le Parisien. Die nieuwe datum moet in de loop van de avond nog worden bevestigd door de vakcentrale.

De vakbondsleider vindt het jammer dat de premier geen concrete toezeggingen heeft gedaan. "Een gemiste kans", beaamt het hoofd van de vakbond CFDT. "De premier heeft geen duidelijk antwoord gegeven op de verwachtingen van de werknemers." Er liggen zes eisen op tafel, waaronder het schrappen van de voorgenomen miljardenbezuinigingen.

Bij demonstraties tegen die bezuinigingen waren vorige week ruim 500.000 mensen op de been. Op meerdere plekken waren opstootjes en confrontaties met de politie, die in groten getale aanwezig was. Een vertegenwoordiger van lerarenvakbond SNES-FSU zegt tegen BFM TV dat de premier "de omvang van wat er in het land gebeurt niet heeft begrepen".