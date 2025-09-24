ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Justitie breidt aanklacht tegen Rotterdamse serie-aanrander uit

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 17:21
anp240925150 1
ROTTERDAM (ANP) - De aanklacht tegen de vermoedelijke Rotterdamse serie-aanrander zal naar verwachting worden uitgebreid met tien gevallen van aanranding. Daarmee zou het totaal aantal aanrandingen dat politie en justitie aan de 31-jarige man toeschrijven uitkomen op dertien.
Het Openbaar Ministerie maakte dit woensdag bekend op de eerste openbare, inleidende zitting in de strafzaak tegen de man, Nabil I. Hij heeft volgens het OM tot dusver niets willen verklaren. Ook in de rechtszaal wilde hij niets zeggen.
De drie aanrandingen die al op de aanklacht stonden, dateren van eind december vorig jaar. Publiciteit over de gebeurtenissen leidde tot meer meldingen van vrouwen die slachtoffer van I. zouden zijn geworden en tot identificatie van de verdachte.
De verdachte is in april aangehouden in Barcelona, nadat er een internationaal arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Daarna is hij overgeleverd aan Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

ANP-489261152

Dit zijn de privacyregels voor een deurbelcamera in Nederland

G1kt1AhaoAA-Gu2

Enorm zinkgat in centrum Bangkok (50 meter diep) nadat weg instort, zie beelden

Loading