Justitie breidt aanklacht tegen Rotterdamse serie-aanrander uit

ROTTERDAM (ANP) - De aanklacht tegen de vermoedelijke Rotterdamse serie-aanrander zal naar verwachting worden uitgebreid met tien gevallen van aanranding. Daarmee zou het totaal aantal aanrandingen dat politie en justitie aan de 31-jarige man toeschrijven uitkomen op dertien.

Het Openbaar Ministerie maakte dit woensdag bekend op de eerste openbare, inleidende zitting in de strafzaak tegen de man, Nabil I. Hij heeft volgens het OM tot dusver niets willen verklaren. Ook in de rechtszaal wilde hij niets zeggen.

De drie aanrandingen die al op de aanklacht stonden, dateren van eind december vorig jaar. Publiciteit over de gebeurtenissen leidde tot meer meldingen van vrouwen die slachtoffer van I. zouden zijn geworden en tot identificatie van de verdachte.

De verdachte is in april aangehouden in Barcelona, nadat er een internationaal arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Daarna is hij overgeleverd aan Nederland.