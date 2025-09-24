Rechter staat koranverbranding Hoofddorp toch toe

HAARLEM (ANP) - De rechter staat een koranverbranding woensdagavond bij het asielzoekerscentrum in Hoofddorp toch toe. De gemeente had open vuur bij de demonstratie aan de Planeetbaan verboden, waarop de initiatiefnemers Hugo Kuiper en Pegida-voorman Edwin Wagensveld een kort geding aanspanden.

De rechtbank in Haarlem legt wel een aantal voorwaarden op. Het boek moet in een bak met zand liggen en er moeten een brandblusser en een branddeken aanwezig zijn om direct te kunnen ingrijpen. De koranverbranding mag niet langer dan een kwartier duren en het vuur moet onmiddellijk worden gedoofd als er wanordelijkheden ontstaan.

Reden voor de gemeente om open vuur te verbieden bij de demonstratie tegen het asielzoekerscentrum is de vrees voor rellen, omdat er ook een tegendemonstratie is aangekondigd. De rechter oordeelt dat de gemeente die vrees niet voldoende heeft onderbouwd.