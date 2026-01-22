Trump noemt oud-aanklager Jack Smith een 'gestoord beest'

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de oud-speciaal aanklager Jack Smith een "gestoord beest" genoemd. Smith wordt donderdag onder ede gehoord voor het Amerikaanse Congres, waar hij verklaart over zijn gestaakte onderzoek naar Trumps pogingen de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken.

"Het gestoorde beest Jack Smith wordt met de grond gelijkgemaakt voor het Congres", aldus Trump. "Het was klaar wanneer het ging over zijn eerdere mislukkingen en oneerlijke vervolgingen. Hij heeft vele levens gesloopt, op zogenaamd legitieme wijze."

Smith verklaarde dat Trump in zijn pogingen de uitslag van de presidentiële verkiezingen van 2020 ongedaan te maken "moedwillig" de wet brak. Die verkiezingsrace werd gewonnen door de Democraat Joe Biden, een uitslag die Trump betwistte. Nadat Trump werd herkozen voor een tweede termijn in 2024, staakte Smith zijn strafzaken. Een daarvan ging over bovengenoemde pogingen, een andere over het vermeende onwettige bezit van staatsgeheime documenten.

Terugtrekken

Volgens Amerikaanse media was Smith destijds niet van plan zich te laten ontslaan zodra Trump opnieuw aan de macht kwam, en koos hij daarom ervoor zich terug te trekken. Trump zei destijds al Smith direct te willen ontslaan.

Ook zouden de zaken weinig steekhoudend zijn gebleken als Smith had doorgezet: het ministerie van Justitie in de VS vervolgt beleidshalve geen president in functie. Dat beleid schrijft voor dat een dergelijke stap de uitvoerende macht in het land te zeer zou schaden. Het is desondanks wettelijk niet onmogelijk.