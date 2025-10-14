FSB stelt onderzoek in tegen Michaïl Chodorkovski

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische geheime dienst opent een onderzoek naar Kremlincriticus Michaïl Chodorkovski. De voormalige olietycoon leeft sinds 2013 in ballingschap en heeft sinds zijn vertrek uit Rusland organisaties gesteund die zich uitspreken tegen het Kremlin. Chodorkovski zou volgens de FSB een terroristische organisatie hebben opgezet en uit zijn op een gewelddadige machtsgreep.

Het zou gaan om het door Chodorkovski gesteunde Russische Antioorlogscomité. Die groep Russische ballingen spreekt zich uit tegen de oorlog in Oekraïne en helpt onder meer Russen met emigreren. De groep werd in 2024 door het Kremlin bestempeld als "onwenselijke organisatie" en daarmee effectief verboden. Chodorkovski zelf werd kort na het begin van de oorlog door Rusland aangemerkt als "buitenlandse agent".

Van Chodorkovski, met indertijd een geschat vermogen van 15 miljard dollar, werd begin deze eeuw vermoed dat hij de rijkste Rus was. In de jaren negentig wist hij flink te verdienen aan Siberische olievelden. Nadat hij in 2001 een stichting had opgericht die zich inzette voor de democratie en mensenrechten, werd hij door de Russische autoriteiten aangeklaagd voor fraude en werden de financiële middelen van zijn oliemaatschappij Yukos bevroren.

In 2005 werd hij veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Nadat Chodorkovski in 2013 een presidentieel pardon had gekregen, vertrok hij direct naar Zwitserland. Sinds 2015 woont hij in Londen.