Noodtoestand afgekondigd in Chili om dodelijke bosbranden

SANTIAGO (ANP/AFP) - De Chileense president Gabriel Boric heeft de noodtoestand afgekondigd in twee regio's die geteisterd worden door bosbranden. Er zijn al zestien doden gevallen, terwijl ruim 50.000 mensen geadviseerd is te evacueren, meldt minister van Veiligheid Luis Cordero.

Ongeveer 3700 brandweerlieden zijn gemobiliseerd om de in totaal 24 branden te bestrijden. De helft daarvan woedt in de regio's Ñuble en Biobío, ongeveer 500 kilometer ten zuiden van hoofdstad Santiago. Al meer dan 250 huizen zijn in de as gelegd, bijna 100 vierkante kilometer staat in brand.

De doden vielen vooral in de regio Biobío. In het bijzonder de stad Penco is zwaar getroffen. Volgens burgemeester Rodrigo Vera vielen in zijn stad 14 doden.

Bosbranden troffen Chili wel vaker. Vorig jaar vielen daarbij meer dan 100 doden. Ongeveer 15.000 huizen werden beschadigd of helemaal vernietigd.