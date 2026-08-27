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FT: Israël overweegt weren Britse diplomaten Gaza-hoofdkwartier

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 6:39
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LONDEN (ANP) - Israël overweegt om Britse en mogelijk andere Europese functionarissen te weren uit het door de Verenigde Staten geleide coördinatiecentrum voor Gaza na de oorlog. Dit als vergelding voor de kritiek op het beleid van Benjamin Netanyahu in de Palestijnse gebieden, meldt Financial Times.
Meerdere ingewijden laten aan de krant weten dat de Israëlische regering de afgelopen weken heeft besproken om het VK uit het International Gaza Support Center (IGSC) te zetten. Dit is het multinationale hoofdkwartier dat is opgericht om het door de VS bemiddelde staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas te controleren. Sommige bronnen melden dat dergelijke maatregelen ook zijn overwogen tegen Italië en Duitsland.
Het IGSC is gevestigd in het zuiden van Israël en staat onder leiding van Amerikaanse militairen. Zij werken daar samen met de Israëlische strijdkrachten en tientallen militaire en diplomatieke functionarissen uit zo'n 50 landen en internationale organisaties.
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