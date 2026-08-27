Nederland wordt steeds veiliger: vorig jaar 103 mensen vermoord, laagste aantal in dertig jaar

Vorig jaar kwamen in Nederland 103 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er 17 minder dan in 2024 en het laagste aantal sinds de start van de registratie dertig jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2025 werden 65 mannen en 38 vrouwen vermoord. De helft van de vrouwelijke slachtoffers werd vermoord door de (ex)partner. Dit is al jaren het geval. Bij mannen is het daderprofiel veel diverser. Ongeveer 30 procent werd gedood door een kennis en 23 procent kwam om bij een afrekening in het criminele circuit. Daarnaast is er bij mannen vaker geen connectie tussen slachtoffer en dader, of is de relatie onbekend.

In de afgelopen vijf jaar werden jaarlijks gemiddeld 123 mensen vermoord. Dertig jaar geleden waren er nog 240 slachtoffers. Zowel het aantal mannelijke als vrouwelijke slachtoffers daalt, maar bij de mannelijke slachtoffers is de afname sterker.

Jaar Totaal Mannen Vrouwen 1996 240 171 69 1997 237 170 67 1998 208 158 50 1999 230 168 62 2000 223 153 70 2001 264 178 86 2002 224 159 65 2003 247 159 88 2004 223 164 59 2005 197 130 67 2006 159 103 56 2007 164 113 51 2008 176 126 50 2009 175 126 49 2010 158 101 57 2011 165 111 54 2012 157 104 53 2013 147 89 58 2014 144 113 31 2015 120 77 43 2016 108 74 34 2017 158 112 46 2018 119 76 43 2019 125 81 44 2020 121 77 44 2021 126 88 38 2022 143 94 48 2023 125 84 41 2024* 120 76 44 2025* 103 65 38

In de vier grootste gemeenten komt moord of doodslag over het algemeen het vaakst voor. De afgelopen vijf jaar was dit goed voor ongeveer een kwart van alle slachtoffers, met 65 in Rotterdam, 62 in Amsterdam, 36 in Den Haag en 12 in Utrecht.