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Nederland wordt steeds veiliger: vorig jaar 103 mensen vermoord, laagste aantal in dertig jaar

Samenleving
door Ans Vink
donderdag, 27 augustus 2026 om 6:41
bijgewerkt om donderdag, 27 augustus 2026 om 7:36
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Vorig jaar kwamen in Nederland 103 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er 17 minder dan in 2024 en het laagste aantal sinds de start van de registratie dertig jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In 2025 werden 65 mannen en 38 vrouwen vermoord. De helft van de vrouwelijke slachtoffers werd vermoord door de (ex)partner. Dit is al jaren het geval. Bij mannen is het daderprofiel veel diverser. Ongeveer 30 procent werd gedood door een kennis en 23 procent kwam om bij een afrekening in het criminele circuit. Daarnaast is er bij mannen vaker geen connectie tussen slachtoffer en dader, of is de relatie onbekend.
In de afgelopen vijf jaar werden jaarlijks gemiddeld 123 mensen vermoord. Dertig jaar geleden waren er nog 240 slachtoffers. Zowel het aantal mannelijke als vrouwelijke slachtoffers daalt, maar bij de mannelijke slachtoffers is de afname sterker.
JaarTotaalMannenVrouwen
199624017169
199723717067
199820815850
199923016862
200022315370
200126417886
200222415965
200324715988
200422316459
200519713067
200615910356
200716411351
200817612650
200917512649
201015810157
201116511154
201215710453
20131478958
201414411331
20151207743
20161087434
201715811246
20181197643
20191258144
20201217744
20211268838
20221439448
20231258441
2024*1207644
2025*1036538
In de vier grootste gemeenten komt moord of doodslag over het algemeen het vaakst voor. De afgelopen vijf jaar was dit goed voor ongeveer een kwart van alle slachtoffers, met 65 in Rotterdam, 62 in Amsterdam, 36 in Den Haag en 12 in Utrecht.

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