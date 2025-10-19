FT: Trump spoorde Zelensky aan om Russische eisen te accepteren

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft Volodymyr Zelensky tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis op vrijdag aangespoord de Russische voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te accepteren, schrijft de Financial Times (FT). Trump waarschuwde Zelensky dat Vladimir Poetin Oekraïne zal "vernietigen" als het land niet meewerkt, meldt de krant op basis van ingewijden.

De Oekraïense president Zelensky arriveerde in het Witte Huis in de hoop meer wapens te krijgen van de VS, maar trof een Amerikaanse president die wilde aansturen op een vredesakkoord.

De ontmoeting zou op meerdere momenten zijn ontaard in een schreeuwpartij, waarbij Trump voortdurend vloekte. Trump gooide kaarten van het frontgebied opzij en drong er bij Zelensky op aan de hele oostelijke Donbas-regio aan Rusland af te staan. Hij herhaalde volgens de FT daarbij de argumenten die de Russische president Poetin een dag eerder tijdens hun telefoongesprek had aangevoerd.