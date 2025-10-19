ECONOMIE
Verstappen wint GP in Austin en ziet WK-kansen stijgen

Sport
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 22:44
AUSTIN (ANP) - Max Verstappen heeft voor de vierde keer de Grote Prijs van de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen leidde op het Circuit of the Americas van start tot finish en liep in de titelstrijd weer verder in op klassementsleider Oscar Piastri uit Australië en diens Britse teamgenoot bij McLaren, Lando Norris.
Norris finishte als tweede en Charles Leclerc uit Monaco als derde. Piastri moest genoegen nemen met de vijfde plaats.
Piastri leidt in het WK met 346 punten. Norris staat tweede met 332 punten. Verstappen heeft na zijn derde zege in vier races 306 punten, 26 minder dan Norris en 40 minder dan Piastri.
