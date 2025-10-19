Timmermans: Jetten jokt dat hij basispakket niet wil bevriezen

DEN HAAG (ANP) - Volgens partijleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) heeft Rob Jetten (D66) staan "jokken" tijdens het RTL-verkiezingsdebat. Volgens de linkse leider was Jetten niet eerlijk over het toelaten van nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld tegen kanker, aan het basispakket dat wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.

Jetten verdedigde dat hij daar niet op wil korten, maar vooral wil kijken of er behandelingen worden vergoed die niet werken. "We moeten wel zorgen dat nieuwe medicatie er altijd bij kan."

Maar Jetten heeft tegen het Centraal Planbureau (CPB) wel degelijk doorgegeven geen nieuwe behandelingen te willen toevoegen aan het basispakket. Volgens het CPB levert dat in 2030 500 miljoen euro op, en kan de winst op de lange termijn oplopen tot 7,7 miljard euro. Als D66 niet had doorgegeven het basispakket te willen bevriezen, had het financiële plaatje van de partij er anders uitgezien. "Het staat zwart op wit, daar moet je eerlijk over zijn", beet Timmermans hem toe.