ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Timmermans: Jetten jokt dat hij basispakket niet wil bevriezen

Samenleving
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 22:28
anp191025157 1
DEN HAAG (ANP) - Volgens partijleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) heeft Rob Jetten (D66) staan "jokken" tijdens het RTL-verkiezingsdebat. Volgens de linkse leider was Jetten niet eerlijk over het toelaten van nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld tegen kanker, aan het basispakket dat wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.
Jetten verdedigde dat hij daar niet op wil korten, maar vooral wil kijken of er behandelingen worden vergoed die niet werken. "We moeten wel zorgen dat nieuwe medicatie er altijd bij kan."
Maar Jetten heeft tegen het Centraal Planbureau (CPB) wel degelijk doorgegeven geen nieuwe behandelingen te willen toevoegen aan het basispakket. Volgens het CPB levert dat in 2030 500 miljoen euro op, en kan de winst op de lange termijn oplopen tot 7,7 miljard euro. Als D66 niet had doorgegeven het basispakket te willen bevriezen, had het financiële plaatje van de partij er anders uitgezien. "Het staat zwart op wit, daar moet je eerlijk over zijn", beet Timmermans hem toe.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1Ip4zv

Wat je als eerste ziet op deze afbeelding zegt veel over jouw persoonlijkheid

20c573db-beb9-4af7-9dd8-996d6181d70f

VS: Hamas plant een aanval

ANP-539501276

Trump: Zelensky moet Poetin zijn zin geven, 'anders vernietigt Poetin Oekraine".

ANP-525689601

Genoeg leegstand in Nederland 200.000 woningen

mobile

Deze omweg moet Poetin nemen om in Boedapest te komen

194443241_m

Je geboortedatum liegt: nieuw bloedonderzoek onthult je werkelijke leeftijd

Loading