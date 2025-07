NSC wil informatie minister over strafbaarstelling illegaliteit

DEN HAAG (ANP) - NSC wil meer informatie van minister David van Weel van Asiel en Migratie en premier Dick Schoof over de strafbaarstelling van illegaliteit voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Pas daarna gaat de Tweede Kamerfractie weer in gesprek of ze voor of tegen gaan stemmen.

Kamerlid Diederik Boomsma zei dat de partij eerst wil weten of het ook strafbaar wordt om mensen die illegaal in Nederland verblijven te helpen, bijvoorbeeld met een maaltijd. "Het is wat ons betreft helder, medemenselijkheid en het bieden van hulp mag niet strafbaar worden. Daar willen we duidelijkheid over", zei Boomsma na een fractievergadering.

De wet wordt bij de tweede stemmingsronde donderdag in stemming gebracht. Naar verwachting begint die om middernacht. NSC wil dat de minister en de premier voor die tijd een brief met de aanvullende informatie hebben gestuurd, zodat de fractie er nog over kan praten.