GAZA-STAD (ANP/RTR) - Gezondheidsfunctionarissen in de Gazastrook melden dat vier Palestijnen zondag zijn omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Hamas en Israël zijn het na de eerste fase van het bestand niet met elkaar eens over de vervolgstappen. De Israëlische regering dreigde eerder met "gevolgen" als Hamas blijft weigeren in te stemmen met een verlenging van de eerste fase.