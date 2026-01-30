FVD: coalitie slaat met regeerakkoord verkeerde richting in

DEN HAAG (ANP) - Fractieleider Lidewij de Vos van het uiterst rechtse Forum voor Democratie heeft weinig goede woorden over voor het regeerakkoord van D66, VVD en CDA. "Op vrijwel alle vlakken slaan deze partijen de verkeerde richting in", laat De Vos in een verklaring weten.

Ze hekelt de asielplannen van de minderheidscoalitie. Ook voor de extra belasting om de hogere uitgaven voor Defensie te betalen heeft De Vos geen goed woord over. De partij ziet geen dreiging van Russische kant. De investeringen in klimaat- en stikstofbeleid hebben "aantoonbaar geen positieve impact op klimaat of milieu". FVD gelooft niet dat er een klimaatprobleem is.

De partij is wel tevreden dat er regels voor bedrijven worden geschrapt, de hypotheekrenteaftrek blijft bestaan en dat de plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales worden doorgezet.