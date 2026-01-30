ECONOMIE
Geen doodstraf voor verdachte moord verzekeringsbaas VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 17:39
anp300126231 1
NEW YORK (ANP/AFP) - Luigi Mangione, die in de VS wordt verdacht van de moord op de topman van zorgverzekeraar UnitedHealthcare, kan niet meer tot de doodstraf worden veroordeeld. Een rechter heeft twee van de vier federale aanklachten tegen hem verworpen, waaronder die voor moord. Daarvoor kon de doodstraf worden opgelegd.
Mangione wordt ervan beschuldigd in 2024 Brian Thompson te hebben doodgeschoten in New York. Die daad leidde tot een klopjacht, waarbij Mangione uiteindelijk werd opgepakt in een McDonald's in Pennsylvania. Hij werd een soort volksheld voor Amerikanen die kritisch zijn op de hoge zorgkosten in het land.
De rechter heeft de aanklachten voor moord en het gebruik van een vuurwapen met geluiddemper verworpen. Volgens de rechter is daarvoor ook een ander geweldsdelict nodig. De federale aanklachten die overblijven zijn voor stalking, wat volgens de rechter geen geweldsdelict is. In New York staat Mangione wel nog terecht voor moord, maar daar is de doodstraf niet toegestaan.
