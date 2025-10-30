Ouwehand wil dat BBB zo snel mogelijk landbouwministerie opgeeft

DEN HAAG (ANP) - Partijleider van Partij voor de Dieren Esther Ouwehand wil dat de BBB het ministerie voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur zo snel mogelijk opgeeft. De BBB heeft 3 zetels verloren en lijkt op 4 uit te komen en de VVD heeft 22 zetels, waardoor het huidige demissionaire kabinet op 26 zetels komt.

Ouwehand wil dat BBB dat ministerie teruggeeft aan "mensen die wel de wetten voor natuur en klimaat en wat gezond is voor onze landbouw gaan respecteren".

BBB-leider Caroline van der Plas zei donderdagochtend dat ze door wil gaan met het verhogen van de ondergrens voor stikstofuitstoot. Ouwehand ziet een belangrijke rol voor D66 om dit tegen te houden. "We moeten niet accepteren dat minister Wiersma de boel nog verder in de ellende trekt."

De PvdD-leider zei ook dat D66 de voortrekkersrol moet nemen bij het vormen van een nieuw kabinet. Ze hoopt dat er snel een nieuw kabinet komt "dat zich gewoon aan de rechtsstaat houdt".