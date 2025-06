FVD teleurgesteld dat Wilders wegloopt bij coalitie

DEN HAAG (ANP) - Forum voor Democratie is teleurgesteld dat Geert Wilders uit de coalitie is gestapt. Fractievoorzitter Thierry Baudet meldt op X dat FVD openstaat voor het vormen van een nieuwe rechtse meerderheid "in lijn met de wens van de Nederlandse bevolking".

"Wilders had iets kunnen doen aan het verbeteren van het asiel- en migratiestelsel. Het was de eerste keer in decennia dat er een partij in de Nederlandse regering zat die ten minste het uitgesproken doel had de massale immigratie een halt toe te roepen", aldus Baudet op X. "Wilders heeft deze unieke kans onbenut gelaten. Doodzonde."

Baudet zegt "hoopvol" te zijn als er nieuwe verkiezingen komen.