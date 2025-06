Milieudefensie: val kabinet is kans om te kiezen voor klimaat

AMSTERDAM (ANP) - Milieudefensie ziet het vallen van het kabinet als een kans om de "toxische relatie" tussen grote vervuilers en regeringspartijen te beëindigen. "Dit is het moment voor echte keuzes. Voor rechtvaardigheid, voor klimaatactie en voor een samenleving waarin iedereen meetelt, niet alleen de rijksten en de vervuilers", zegt directeur Donald Pols.

De milieuorganisatie hekelt de manier waarop de regering niet in staat was de fundamentele problemen van onze tijd aan te pakken. "We zagen vooral vertraging, verdeel-en-heerspolitiek en een gebrek aan visie", zegt Pols.

De nadruk van het kabinet op migratie ziet Milieudefensie als een afleidingsmanoeuvre "voor het structurele onvermogen om fundamentele problemen aan te pakken". "Al sinds de start van deze coalitie is er stevige kritiek op het gebrek aan daadkracht in het klimaatbeleid, de groeiende sociale ongelijkheid en het in stand houden van fossiele subsidies. Grote vervuilers en multinationals werden keer op keer ontzien, terwijl werkende mensen, huurders en jongeren de rekening gepresenteerd kregen."