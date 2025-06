Gat man en vrouw groter, Nederland zakt op ranglijst emancipatie

DEN HAAG (ANP) - De kloof tussen vrouwen en mannen in Nederland wordt groter. Daardoor is Nederland gekelderd op een wereldwijde emancipatieranglijst van het World Economic Forum. Nederland staat nu 43e, 15 plaatsen lager dan vorig jaar. Op de lijst staan 148 landen.

In Nederland is de kloof tussen de genders voor 75,6 procent gedicht. Vorig jaar was dit 77,5 procent. Het gat wordt dus groter.

IJsland is voor het zestiende jaar op rij koploper op het gebied van emancipatie. Het gat tussen mannen en vrouwen is daar voor 92,6 procent gedicht. Daarna volgen Finland (87,9 procent) en Noorwegen (86,3 procent). In de top 10 staan verder het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Zweden, Moldavië, Namibië, Duitsland en Ierland. Volledige gelijkheid bestaat dus nog nergens, concludeert het WEF.