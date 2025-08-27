ECONOMIE
Gaza stort België nog niet in kabinetscrisis, zeggen betrokkenen

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 10:06
anp270825070 1
BRUSSEL (ANP) - De onenigheid over strenger optreden tegen Israël om de voortslepende Gaza-oorlog zal het Belgische kabinet woensdag nog niet opbreken, verwachten hoofdrolspelers. De afgelopen dagen liep de spanning op en leek België af te stevenen op het vertrek van zijn buitenlandminister en mogelijk een kabinetscrisis, zoals ook in Nederland vorige week gebeurde.
De belangrijkste betrokken ministers zijn woensdag begonnen aan ingelast overleg over de kwestie, maar dat "zal zeker niet het laatste zijn", zei buitenlandminister Maxime Prévot tegen journalisten. Het is volgens hem moeilijk voorstelbaar dat ze "in anderhalf uur het Palestina-dossier kunnen regelen". Ingewijden denken er ook zo over.
Prévot wil samen met enkele coalitiegenoten onder meer de Palestijnse staat erkennen. De grootste regeringspartij en vooral de Franstalige liberalen willen daar nog niet aan. De buitenlandminister ziet mogelijkheden om eruit te komen. "We moeten de komende dagen zoeken naar een consensus."
