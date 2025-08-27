Grote brand bij afvalverwerker Deurne

DEURNE (ANP) - Bij een afvalverwerker in het Noord-Brabantse Deurne woedt woensdagochtend een grote brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer staan twee loodsen in brand en wordt geprobeerd overslag naar andere panden te voorkomen. Vanwege de vrijkomende rook blijft basisschool de Piramide vooralsnog gesloten.

De brand brak even voor 07.00 uur door nog onbekende oorzaak uit bij afvalverwerkingsbedrijf Attero aan de Energiestraat. Vooralsnog is er geen sprake van gewonden. Wel komt er veel rook vrij, aldus de woordvoerder. Er is een NL-Alert verstuurd. Wie die heeft ontvangen, krijgt het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. "En blijf uit de rook. Alle rook is ongezond", aldus de brandweer.