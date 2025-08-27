Mogelijke dader brand na explosie in flat in Rotterdam nog zoek

ROTTERDAM (ANP) - De politie is nog op zoek naar de persoon of personen die mogelijk betrokken zijn bij een explosie bij een huis in de Kapelstraat in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. In de portiekflat brandde in de nacht van dinsdag op woensdag door de ontploffing een woning uit. Er is tot nu toe nog niemand aangehouden, meldt de politie.

Meerdere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Een persoon werd door ambulancepersoneel nagekeken na het inademen van rook. In maart vorig jaar vond bij dezelfde portiekflat ook een explosie plaats. Die was bij een andere voordeur dan waar de brand nu plaatsvond.