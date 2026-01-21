ECONOMIE
Japan herstart grootste kerncentrale ter wereld

door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 12:16
TOKIO (ANP/AFP/RTR) - Japan heeft de kerncentrale Kashiwazaki-Kariwa weer opgestart, voor het eerst sinds de Fukushima-kernramp in 2011. Het gaat om de grootste kerncentrale ter wereld.
Japan stopte na de ramp uit voorzorg met alle kernenergie, maar heeft sindsdien meerdere centrales weer in gebruik genomen. Eind vorig jaar werden belangrijke stappen gezet naar de herstart van de grootste kerncentrale. De Japanse regering is voorstander van het gebruik van kernenergie, wat moet bijdragen aan het verminderen van de import van prijzige fossiele brandstoffen uit het buitenland.
Een van de zeven reactoren van Kashiwazaki-Kariwa is sinds woensdag 19.02 uur (lokale tijd) weer in gebruik, meldt TEPCO, de uitbater van de centrale die betrokken was bij de kernramp in 2011. Het is voor TEPCO de eerste herstart sinds die ramp. De opgewekte stroom moet tegen eind februari worden geleverd aan de regio Tokio.
