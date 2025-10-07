Gebruik nieuw vaccin tegen HPV, adviseert Gezondheidsraad

DEN HAAG (ANP) - Een nieuw vaccin werkt beter tegen het humaan papillomavirus (HPV), een virus dat baarmoederhalskanker en enkele andere soorten kanker kan veroorzaken. De Gezondheidsraad adviseert daarom het huidige vaccin te vervangen "om de effectiviteit van de vaccinatie nog verder te vergroten".

Het vaccin dat jongeren nu krijgen, beschermt tegen de twee typen van HPV die de meeste gevallen van kanker veroorzaken. Het nieuwe middel beschermt ook tegen zeven andere vormen van HPV. Die kunnen niet alleen kanker, maar ook genitale wratten veroorzaken.

De prik tegen HPV zit sinds 2010 in het Rijksvaccinatieprogramma. De inenting was eerst beschikbaar voor meisjes vanaf 13 jaar, maar de leeftijd is in 2022 verlaagd naar 10 jaar. Bovendien kunnen ook jongens de prik halen. Mensen krijgen twee inentingen, met minstens vijf maanden ertussen. De Gezondheidsraad adviseert om dat schema aan te houden.

Elk jaar krijgen enkele honderden mensen te horen dat ze door HPV kanker hebben gekregen. De Gezondheidsraad zegt in de praktijk te zien dat het vaccin beschermt. "De eerste lichting gevaccineerde vrouwen heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Bij deze vrouwen werd veel minder vaak baarmoederhalskanker gevonden dan bij niet-gevaccineerde vrouwen."