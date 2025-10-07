Israël zet 131 opvarenden actievloot uit naar Jordanië

AMMAN (ANP/RTR) - Israël heeft 131 opvarenden van de Global Sumud Flotilla uitgezet naar Jordanië. Dat meldt het Jordaanse staatspersbureau. De actievloot, die met noodhulp op weg was naar Gaza, werd in de nacht van donderdag op vrijdag door Israël tegengehouden. Israël handhaaft al 22 jaar een zeeblokkade voor de Gazaanse kust.

Maandag meldde Israël al de uitzetting van 171 van de ruim vierhonderd activisten, voornamelijk uit (West-)Europese landen. De 131 mensen die nu in Jordanië zijn, komen hoofdzakelijk uit het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Onduidelijk is hoeveel arrestanten nog vastzitten, mogelijk enkele tientallen.

De zestien activisten van de Nederlandse delegatie zijn sinds maandag allemaal vrij. De eersten van hen arriveerden maandagmiddag op Schiphol.