Gedeeltelijke zonsverduistering te zien

DEN HAAG (ANP) - Vlak na een maansverduistering is er in Nederland een zonsverduistering te zien. De maan schuift zaterdag aan het einde van de ochtend voor de zon. In de lucht is dan ongeveer een kwart van de schijf van de zon bedekt. Het wordt daardoor niet volledig donker op straat, maar wel iets minder licht. Recht naar de zon kijken is ook dan heel schadelijk voor de ogen, maar de zonsverduistering is wel te zien met een eclipsbril.

De verduistering begint rond 11.17 uur Nederlandse tijd. Het hoogtepunt is rond 12.10 uur. De zon staat dan in het zuidoosten en zonder bewolking zou de eclips goed te zien moeten zijn. Rond 13.04 uur is de verduistering voorbij.

In augustus volgend jaar en in augustus 2027 zijn er ook gedeeltelijke verduisteringen in Nederland te zien. De eerstvolgende totale eclips van de zon in Nederland is op 25 mei 2142. In 2135 is de zon net niet helemaal verduisterd.

Een zonsverduistering gebeurt wanneer de maan precies tussen de zon en de aarde in staat. Wanneer de aarde precies tussen de zon en de maan in staat, is er een maansverduistering. Op vrijdag 14 maart was in Nederland het begin van een totale maaneclips zichtbaar.