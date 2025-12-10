ECONOMIE
Gedeputeerde Brabant: timing nieuws kerncentrale ongelukkig

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 21:38
anp101225209 1
ZEVENBERGEN (ANP) - Dat Moerdijk ook wordt genoemd in een onderzoek naar locaties voor een kleine kerncentrale in Noord-Brabant leidde woensdag tijdens een informatieavond tot vragen van bewoners. Afgelopen weken werd bekend dat het dorp mogelijk moet verdwijnen ten behoeve van een ander energieproject: Powerport. Het onderzoek naar locaties voor een kleine kerncentrale viel daar "bijzonder ongelukkig" mee samen, zei gedeputeerde Wilma Dirken van de provincie.
Vorige week vrijdag kwam een onderzoek naar een kleine kerncentrale in Brabant uit. Daarin wordt ook Moerdijk genoemd. Bij de informatieavond woensdag stelden inwoners meerdere vragen over de timing van dit onderzoek, gezien de plannen voor Powerport.
De provincie meldde vorige week al dat een kerncentrale geen onderdeel is van de plannen rond Powerport. Dirken benadrukte woensdag nogmaals dat de twee dingen losstaan van elkaar. In de plannen voor Powerport staat dan ook niets over een kerncentrale, aldus de gedeputeerde.
