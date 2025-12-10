Nederland met maximaal aantal shorttrackers naar de Spelen

LAUSANNE (ANP) - Nederland mag in februari met het maximale aantal shorttrackers meedoen aan de Olympische Spelen in Milaan. Dat heeft de internationale schaatsbond ISU laten weten.

Per land kunnen maximaal vijf mannen en vijf vrouwen zich bij het shorttrack kwalificeren voor de Olympische Spelen. Na de laatste wedstrijd uit de World Tour, anderhalve week geleden in Dordrecht, wist de KNSB al nagenoeg zeker de tien startbewijzen binnen te hebben. Het wachten was nog op de bevestiging van de ISU.

Nederland mag bij de Spelen bij de vrouwen op de 500, 1000 en 1500 meter met drie rijdsters meedoen. Bij de mannen zijn er op de 500 en 1500 meter ook drie startbewijzen verdiend, maar op de 1000 meter twee.

Het maximale aantal shorttrackers van vijf per geslacht is vooral belangrijk voor de aflossingsonderdelen, voor het geval daar iemand wegvalt door een blessure.