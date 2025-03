Gedetineerde Imamoglu door partij gekozen als presidentskandidaat

De gedetineerde burgemeester Ekrem Imamoglu van de Turkse stad Istanbul is gekozen tot kandidaat van de centrumlinkse partij CHP in de Turkse presidentsverkiezingen van 2028. In de symbolische voorverkiezing, waarvan de uitkomst al vaststond, stemden 1,6 van de 1,7 miljoen partijleden op Imamoglu. Dat meldt het stadhuis van Istanbul.

Imamoglu werd woensdag gearresteerd wegens corruptie en steun aan een terroristische organisatie. Hij ontkent alle beschuldigingen. Zijn arrestatie leidde tot massale protesten in het hele land, ondanks een demonstratieverbod. Ook zondag werd op verschillende plaatsen gedemonstreerd, waarbij de politie vaak hard optrad.

Eerder zondag werd bekend dat het ministerie van Binnenlandse Zaken Imamoglu "tijdelijk" heeft geschorst als burgemeester van Istanbul. Vlak daarvoor bepaalde een rechtbank dat hij vast moet blijven zitten in afwachting van het proces tegen hem.

Imamoglu geldt als de belangrijkste uitdager van president Recep Tayyip Erdogan, die al sinds 2003 aan de macht is.