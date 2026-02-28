ECONOMIE
Gedetineerde PI Heerhugowaard stak bewaarster met bordscherf

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 18:06
anp280226162 1
HEERHUGOWAARD (ANP) - De gedetineerde die een gevangenisbewaarster zaterdagmiddag in de penitentiaire inrichting in Heerhugowaard stak, verwondde haar met een scherpe scherf van een bord in haar nek en gezicht. Daarna gijzelde hij haar. Nadat de verdachte onder controle was, is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht.
Dat meldt de politie na het incident. De hele situatie duurde vanaf 15.30 uur zo'n anderhalf uur.
De verdachte man is aangehouden en overgebracht naar een politiecel. De recherche doet nog onderzoek naar de gebeurtenissen.
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) deelt geen informatie over gedetineerden, zei een woordvoerder al. Over de aanleiding van de gebeurtenis had hij ook nog geen informatie.
