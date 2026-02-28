Jordanië meldt onderschepping dertien ballistische raketten

AMMAN (ANP/AFP) - De Jordaanse strijdkrachten zeggen sinds zaterdagochtend dertien ballistische raketten te hebben neergehaald. Er zou sprake zijn van materiële schade door aanvallen, maar niet van slachtoffers.

"De strijdkrachten hebben vandaag 49 drones en ballistische raketten onderschept die op Jordanië waren gericht", staat in een verklaring.

Meerdere landen in het Midden-Oosten melden raketten te hebben neergehaald. Iran meldt dat het vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse troepen, die op meerdere plekken in de regio zijn gestationeerd.