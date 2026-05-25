Gedetineerden protesteren tegen marteling in Venezolaanse cel

BARINAS (ANP) - In de stad Barinas in het westen van Venezuela hebben honderden gedetineerden zondag een gevangenis overgenomen. Ze protesteerden tegen marteling en eisten het ontslag van de gevangenisdirecteur.

Het protest vond plaats op het dak van de gevangenis, waar de gedetineerden matrassen en lakens in brand hadden gestoken. Volgens een verslaggever van persbureau AFP riepen de gedetineerden: "Geen marteling meer!". Ook waren spandoeken te zien met "SOS" en "Ze martelen ons".

Het Observatorium voor Venezolaanse Gevangenissen, een lokale ngo, deelde een video op X waarin een gevangene zegt: "We willen gerechtigheid. Ze schieten op ons, de bewakers en bewaarders".

De gevangenis werd omringd door agenten met schilden. Familieleden van de gedetineerden hadden zich bij de gevangenis verzameld.

Activisten waarschuwen al jaren voor de slechte omstandigheden in Venezolaanse gevangenissen.