Twee zwemmers verdronken aan Franse kust door sterke stroming

LACANAU/LÈGE-CAP-FERRET (ANP) - Aan de Franse kust zijn twee zwemmers verdronken nadat zij door sterke stromingen werden meegesleurd in het water. Dat melden de autoriteiten in het departement Gironde in een verklaring.

Een van de slachtoffers is een 56-jarige Duitse vrouw, meldt persbureau AFP op basis van een bron met kennis van het dossier. Het andere slachtoffer is een man van in de zestig, bevestigde de burgemeester van Lacanau aan AFP. Zijn echtgenote kon worden gered.

De zwemmers kwamen om het leven in de plaatsen Lacanau en Lège-Cap-Ferret.

In Gironde was een waarschuwing uitgegeven voor gevaarlijke zeestromingen. Sinds vrijdag werden al 31 personen meegesleurd door de sterke stromingen aan de kust. Door de hoge temperaturen was het druk op de stranden in de regio.