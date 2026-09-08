Rusland hervat aanvallen op Kyiv na vertrek gezanten VS

KYIV (ANP/RTR/DPA) - Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv hervat na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Die waren in Moskou en Kyiv om over vrede tussen Rusland en Oekraïne te onderhandelen. De autoriteiten zeggen tegen Oekraïense media dat daarbij zeker twee doden zijn gevallen en tien mensen gewond zijn geraakt.

Kyiv werd aangevallen met ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klytsjko zegt tegen de nieuwssite Kyiv Independent dat mensen bedolven zijn geraakt onder het puin van een appartementencomplex. Volgens mediaberichten zijn verschillende appartementencomplexen, een school en auto's getroffen.

Polen voerde operaties in de lucht uit om schending van zijn luchtruim te voorkomen, schreef het Poolse leger op X. Het vliegverkeer op ⁠Lublin ‌Airport werd tijdelijk stilgelegd.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei in een interview met nieuwssite Axios dat de Russen klaar zijn om te onderhandelen. De Amerikaanse regering heeft volgens hem de mogelijkheid om de Russische president Vladimir Poetin tot deëscaleren te dwingen. De Russische leider zou Trump niet willen ergeren voorafgaand aan de midtermverkiezingen in de VS in november.