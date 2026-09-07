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Geen absolute meerderheid voor AfD in Saksen-Anhalt

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 3:57
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MAAGDENBURG (ANP) - De radicaalrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat AfD 43,8 procent van de stemmen kreeg. Dat is twee keer zo veel als tijdens de verkiezingen van 2021.
Eerdere prognoses gaven al aan dat AfD de grootste partij zou worden in de oostelijke deelstaat. Rond 03.00 uur waren alle stemmen geteld. De christendemocraten (CDU) hebben met 17,2 procent van de stemmen de tweede plek. De SPD behaalde 9,3 procent van de stemmen, de Groenen 8,9 procent en Die Linke 8,6 procent. De zeer linkse partij BSW behaalde met 5,3 procent net de kiesdrempel en komt dus ook in het parlement.
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