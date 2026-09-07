Snapchat opnieuw aangeklaagd door Nederlandse claimstichting

OEGSTGEEST (ANP) - Stichting Massaschade & Consument gaat Snapchat aanklagen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een Nederlandse claimstichting een rechtszaak aanspant tegen het socialemediaplatform.

Volgens Stichting Massaschade & Consument is bij Snapchat "winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van haar gebruikers". Daarom stapt de stichting naar de rechter om het platform minder verslavend en veiliger te maken. Ook wordt er een schadevergoeding geëist, zo staat te lezen op de website van de stichting.

Zo eist de stichting onder meer dat functies zoals de streak, de snapscore en autoplay uit moeten kunnen staan. Dit zijn functies die het platform verslavend maken, meent Stichting Massaschade & Consument. In een interview met het AD laat voorzitter Lucia Melcherts weten dat er voor het indienen van de dagvaarding, dat op 7 september gebeurt, een gesprek heeft plaatsgevonden met Snapchat. Dat leverde volgens Melcherts niets op. "Ze stuurden ons met een kluitje in het riet."

In juni begon de Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) ook al een collectieve rechtszaak tegen Snapchat in Nederland. De stichting, die eerder al met claims kwam tegen TikTok, X en Facebook-moederbedrijf Meta, hekelde ook het "verslavende ontwerp" van het socialemediaplatform.