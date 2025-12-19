Geen akkoord Franse parlementariërs over begroting

PARIJS (ANP/RTR) - Een commissie van Franse parlementariërs is er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de begroting van 2026. Dat betekent dat er waarschijnlijk geen begroting kan worden aangenomen voor het einde van het jaar en dat premier Sébastien Lecornu een zogenoemde 'speciale wet' nodig heeft om een overheidssluiting te voorkomen. Zonder die wet kan Frankrijk na 1 januari geen belastingen meer heffen en ambtenaren betalen.

Maar die speciale wet is een kortetermijnoplossing. In het nieuwe jaar zal in beide kamers van het parlement verder moeten worden onderhandeld over de begroting.

De regering van Lecornu en president Emmanuel Macron heeft geen meerderheid in het parlement en dat zorgt al anderhalf jaar voor een politieke crisis in Frankrijk. Ook de vorige begroting werd niet op tijd aangenomen en de toenmalige premier François Bayrou moest zijn speciale bevoegdheden uit de grondwet gebruiken om die buiten het parlement om te regelen. Lecornu heeft beloofd dat niet te doen.