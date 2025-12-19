Zo'n honderd actievoerende boeren bijeen in provinciehuis Utrecht

UTRECHT (ANP) - Ongeveer honderd boeren zijn in het provinciehuis in Utrecht om te protesteren tegen de plannen voor het landelijk gebied. Een aantal agrariërs is al toeterend met landbouwvoertuigen gekomen. Die hebben ze buiten het terrein van het provinciehuis geparkeerd.

Volgens de actievoerende boeren wordt het door de veelheid aan maatregelen in het ontwerp-Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) veel veehouders extreem moeilijk of onmogelijk gemaakt. Ook zeggen ze dat door nieuwe normen voor de uitstoot van stikstof en ammoniak veel boeren moeten inkrimpen of hun bedrijf moeten beëindigen. Verder vragen ze zich af of er wel genoeg budget is om boeren te compenseren die met hun bedrijf moeten stoppen of maatregelen moeten nemen om te kunnen doorgaan.

Ook de fruittelers Jacob Westeneng en Jos van Rijn zijn kritisch op het provinciale plan. "We zijn heel terughoudend met gewasbestrijdingsmiddelen, maar willen wel de ruimte houden om bij onder meer ziektes die middelen te kunnen blijven gebruiken", zegt Westeneng. Ook wijzen ze erop dat een voorgestelde verhoging van het grondwater slecht is voor fruitbomen.

De provincie wil met het UPLG de vergunningverlening weer op gang brengen. Een van de onderdelen is het verminderen van de stikstofuitstoot in de landbouw in 2035 met 46 procent vergeleken met 2019. In eerste instantie geeft de provincie grondgebonden agrarische bedrijven de ruimte dit op vrijwillige basis te doen. Als deze aanpak onvoldoende effect heeft, kan vanaf 2035 een norm van maximaal 40 tot 42 kilo ammoniak per hectare per jaar gaan gelden.