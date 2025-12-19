ECONOMIE
Scheur in dak waarschijnlijk oorzaak besmet drinkwater Utrecht

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 10:54
anp191225104 1
ZWOLLE (ANP) - De verontreiniging van het drinkwater in de regio Utrecht begin november kwam waarschijnlijk door een scheur in het dak van het drinkwaterreservoir in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Zo'n 125.000 huishoudens moesten hierdoor dagenlang hun kraanwater koken voordat ze het konden gebruiken.
Volgens drinkwaterbedrijf Vitens was de dakbedekking van het reservoir beschadigd, omdat het niet goed was onderhouden. Grond- en/of regenwater kon hierdoor van bovenaf het reservoir binnenkomen, wat zorgde voor een lichte besmetting met de bacterie enterokokken.
De darmbacterie enterokokken kan zorgen voor klachten die lijken op buikgriep. Na de verontreiniging hebben zich niet meer mensen met buikklachten bij de huisarts gemeld, meldde onderzoeksbureau Nivel eerder.
Inmiddels zijn reparatiewerkzaamheden uitgevoerd en is het reservoir schoongemaakt en ontsmet. Het reservoir levert sinds begin deze week weer schoon drinkwater aan de Utrechtse regio, meldt Vitens vrijdag.
