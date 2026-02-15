Geen arrestaties na huiszoeking in ontvoeringszaak Guthrie

TUCSON (ANP) - De Amerikaanse politie heeft niemand gearresteerd in verband met de ontvoering van Nancy Guthrie. Lokale media meldden eerder dat drie mensen waren opgepakt bij een huiszoeking in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar de politie zei later dat die personen niet zijn gearresteerd. Een man werd wel ondervraagd, meldt CNN op basis van de politie. Hij wordt er niet van verdacht de kidnapper te zijn.

De huiszoeking gebeurde nadat er een tip was binnengekomen. Het is niet duidelijk of de politie iets of iemand op het spoor is gekomen. Een oud-FBI-agent zegt tegen CNN dat het vrij gebruikelijk is dat mensen in dit soort situaties tijdelijk worden opgepakt voor ondervraging.

De 84-jarige Guthrie, de moeder van de bekende televisiepresentatrice Savannah Guthrie, is 31 januari voor het laatst gezien. Ze is vermoedelijk meegenomen door een gemaskerde man, die die avond gefilmd is door een camera in de deurbel. De politie heeft mogelijk zijn dna gevonden in het huis van Guthrie.